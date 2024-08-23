KPSS Lisans sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları için geri sayım sona erdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. Son dakika açıklamasına göre sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin sonuç ekranına kilitlenen adaylar sorgulama işlemlerine dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarına dair merak edilen detaylar!