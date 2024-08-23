23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
KPSS Lisans sonuçları açıklandı

KPSS Lisans sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2024 12:06
KPSS sonuçları için geri sayım sona erdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu. Son dakika açıklamasına göre sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin sonuç ekranına kilitlenen adaylar sorgulama işlemlerine dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarına dair merak edilen detaylar!
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma!
Boğaz'da izinsiz inşaata soruşturma!
Okulların açılması ertelenecek mi?
Okulların açılması ertelenecek mi?
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
Özel okul kitapları uçuşa geçti
Özel okul kitapları uçuşa geçti
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Öldüresiye dayak! Yaşadığı dehşeti anlattı
Öldüresiye dayak! Yaşadığı dehşeti anlattı
Elektrik ustasının son işi kliması oldu
Elektrik ustasının son işi kliması oldu
Trafikte korku dolu anlar
Trafikte korku dolu anlar
Bayrampaşa’da sokakta gasp girişimi
Bayrampaşa’da sokakta gasp girişimi
Hastane personelini taşıyan servis bariyere saplandı
Hastane personelini taşıyan servis bariyere saplandı
Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı
Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı
Daha Fazla Video Göster