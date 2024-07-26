Kozmetikte kanser alarmı! Talk maddesi kansere yol açıyor

Makyaj ürünlerinin birçoğunda kanserojen madde olduğunu yıllardır konuşuyoruz uzmanlarda uyarılarda bulunuyor. Ancak o maddeleri azaltmak yerine yenisini eklediler 'talk maddesi' Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre kansere yol açıyor.

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