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Kozmetikte kanser alarmı! Talk maddesi kansere yol açıyor

Kozmetikte kanser alarmı! Talk maddesi kansere yol açıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.07.2024 13:13
Güncelleme:26.07.2024 13:14
Makyaj ürünlerinin birçoğunda kanserojen madde olduğunu yıllardır konuşuyoruz uzmanlarda uyarılarda bulunuyor. Ancak o maddeleri azaltmak yerine yenisini eklediler 'talk maddesi' Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre kansere yol açıyor.
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