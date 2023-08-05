05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2023 12:10
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları vatandaşlara geri iade edilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır?
Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır?
Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye’ye ulaştı
Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'ye ulaştı
Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
Vurgun ’türbülans’ı
Vurgun 'türbülans'ı
Veliefendi Hipodromu’nun yakınında yangın
Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yangın
Denizin ortasında dehşet
Denizin ortasında dehşet
Gaziosmanpaşa’da dehşet kamerada
Gaziosmanpaşa'da dehşet kamerada
Adana’da orman yangını
Adana'da orman yangını
Ağrı’da sağanak sonrası sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
Ağrı'da sağanak sonrası sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
Antalya’da isyan eden vatandaş ASAT’ı bastı
Antalya'da isyan eden vatandaş ASAT'ı bastı
Her çizgi film masum değil!
Her çizgi film masum değil!
Hangi ilde hava nasıl olacak?
Hangi ilde hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster