Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları vatandaşlara geri iade edilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu, Resmi Gazete'de yayımlandı.