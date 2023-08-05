05 Ağustos 2023, Cumartesi
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Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları vatandaşlara geri iade edilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu, Resmi Gazete'de yayımlandı.