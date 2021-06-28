28 Haziran 2021, Pazartesi
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Koronavirüs aşısı vatandaşın ayağına gidiyor! Tren garında aşı uygulama merkezi açıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.