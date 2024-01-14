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Korkunç görüntüler Hatay'dan! Elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapıldı

İHA
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Giriş: 14.01.2024 09:51
Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
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