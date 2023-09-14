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Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul'dan Gönen'e geldiler

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Giriş: 14.09.2023 14:00
17 Haziran günü Tina isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90 gündür sürüyor. Tina'nın bulunduğu günün öncesi ve sonrasında, köyden geçen 30 aracın plakasını belirleyen güvenlik görevlileri sorguladıkları sürücülerden de sonuç alamadı. Köyün içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan 1 depoyu boşaltan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlamadı.
Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde
Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90. gününde
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