14 Eylül 2023, Perşembe
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Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul'dan Gönen'e geldiler
17 Haziran günü Tina isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90 gündür sürüyor. Tina'nın bulunduğu günün öncesi ve sonrasında, köyden geçen 30 aracın plakasını belirleyen güvenlik görevlileri sorguladıkları sürücülerden de sonuç alamadı. Köyün içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan 1 depoyu boşaltan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlamadı.