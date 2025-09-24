24 Eylül 2025, Çarşamba

Köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti
Köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 01:12
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybederek dereye düşüp boğularak hayatını kaybetti.
