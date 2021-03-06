Köpekler neden saldırır? Saldıran kurtulmanın en kolay yöntemi nedir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yılda 180 bin kişi köpekler tarafından saldırıya uğruyor. Uzmanlar, bu saldırıların hiçbirinin nedensiz olmadığını söylüyor ve sorumluluğun yine bizlerde olduğunu hatırlatıyor. Peki, köpek saldırılarının nedenleri nelerdir ve olası bir saldırı durumunda neler yapmalıyız? Detaylar özel dosya haberimizde...

Hayvanlara uygulanan şiddetin sona ermesi kadar, minik dostlarımızın bizlere karşı saldırıların engellenmesi de bir o kadar önemli. Bu noktada sorumluluk yine bizlerde.

İstatistiklere göre Türkiye'de yılda 180 bin kişi köpek saldırısına uğruyor. Ancak bu saldırıların hiçbir nedensiz değil. Peki köpekler insanlara neden saldırır?

Diğer memelilerde olduğu gibi hormonlar da köpeklerin agresifliğini artırıyor.

Hem kontrolsüz üremenin engellenmesi hem de saldırganlığın azaltılması için kısırlaştırmanın da rolü oldukça önemli.

Yapılan bilimsel araştırmalar da köpek saldırılarına ilişkin ilginç verileri ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunan Said Kanmaz, "18 yaş üstü erkeklerin saldırıya daha çok uğradığı görülmüş. Çocuklardaki saldırı oranı ise hayvan saldırılarından ziyade, korkarken yaralanmalar şeklinde..." dedi.

KÖPEK SİZE SALDIRYA GEÇERSE NE YAPMALISINIZ?

Bir köpek sizi gördü ve saldırıya geçti, yapmanız gereken şey oldukça basit.

*Öncelikle köpeği göreceksiniz.

*Hareketsiz kalacaksınız ve hiçbir şekilde göz göze gelmeyeceksiniz.

*Köpeğin gözüne dik bakışlar uygulanmamalı.



*Korkma, sakin kal ve dur