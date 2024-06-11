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Köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldular! İşte o anlar

İHA
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Giriş: 11.06.2024 10:58
Gaziantep'te 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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