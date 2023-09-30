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Konya’nın Yeşil Kubbesi yeniden gün yüzüne çıktı! Tarihinin en kapsamlı restorasyonu

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 12:04
Mevlana Müzesi'nin "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'sı, yeniden gün yüzüne çıktı. Kubbe 2 yıl süren tarihinin en kapsamlı restorasyonunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
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