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Konya’daki 3 çocuğun öldüğü kazada yeni gelişme

İHA
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Giriş: 26.11.2023 11:04
Konya'da 3 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasında, ölen çocukların minibüste yolcu olduğu, sürücünün Mehmet Saim A. (41) olduğu belirlendi.
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