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Konya’da yürek yakan yangın: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi

Konya’da yürek yakan yangın: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 21:02
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı. Olay, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangından yaralı olarak kurtulan baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak hastaneye kaldırıldı. Bebeğinin battaniyeye sarılı cansız bedenini kucağına alan baba büyük acı yaşarken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Konya’da yürek yakan yangın: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi
Konya’da yürek yakan yangın: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi
Konya’da yürek yakan yangın: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi
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