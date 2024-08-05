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Konya'da yeni obruk tehlikesi

Konya'da yeni obruk tehlikesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 12:03
Konya'nın Karapınar ilçesinde 40 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
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