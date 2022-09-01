01 Eylül 2022, Perşembe
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Konya’da vahşet! 'Saman tozu' kavgasında 2 kişiyi öldürdü | Katil hakkında çıkan gerçek şoke etti
Konya'da 'saman tozu' sebebiyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan 52 yaşındaki Nurettin Altunkaya'nın 2004'te cinayete karıştığı ortaya çıktı. Altunkaya ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" dedi.