Konya’da şapka çıkartılacak fedakarlık! Yeni konutları depremzedelere verip eski konutlarında kaldılar

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından Türkiye el ele yaraları sarmaya başladı. Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı sebebiyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun 428 konut yapıldı. Yıllardır yeni evlerinin hayali kuran Dedemli halkı, yaşanan depremin ardından biran olsun düşünmeden evlerini depremzedelere tahsis etti. İşte şapka çıkartılacak fedakarlık...