Konya’da çiftçilerin yağış sevinci!

Konya'nın Karapınar ilçesinde uzun süredir devam eden kuraklık endişesi, son yağan yağışlarla birlikte yerini sevince bıraktı. Bazı yerlerde dolu yağışı görülse de, bunun ekili alanlara zarar vermediği belirtildi. İlkbahar ekimi için hazırlık yapan ve tarlalarına gübre atan çiftçiler, yağmurun toprağa düşmesiyle birlikte adeta çifte bayram yaşadı. Çiftçiler, yağışın, özellikle buğday ve diğer kışlık ürünler için hayati önem taşıdığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

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