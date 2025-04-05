05 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Konya'da çiftçilerin yağış sevinci!
Konya’da çiftçilerin yağış sevinci!

Konya'da çiftçilerin yağış sevinci!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2025 00:31
Konya'nın Karapınar ilçesinde uzun süredir devam eden kuraklık endişesi, son yağan yağışlarla birlikte yerini sevince bıraktı. Bazı yerlerde dolu yağışı görülse de, bunun ekili alanlara zarar vermediği belirtildi. İlkbahar ekimi için hazırlık yapan ve tarlalarına gübre atan çiftçiler, yağmurun toprağa düşmesiyle birlikte adeta çifte bayram yaşadı. Çiftçiler, yağışın, özellikle buğday ve diğer kışlık ürünler için hayati önem taşıdığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’da çiftçilerin yağış sevinci!
Hakkında 19 suçtan aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı
Hakkında 19 suçtan aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı
Konya’da çiftçilerin yağış sevinci!
Konya'da çiftçilerin yağış sevinci!
Ankara’da sağanak sonrası yollar göle döndü
Ankara’da sağanak sonrası yollar göle döndü
Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti!
Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti!
Esenyurt’ta taksici kadın yolcuya saldırdı
Esenyurt’ta taksici kadın yolcuya saldırdı
Yüksek ses için uyardı dayak yedi!
Yüksek ses için uyardı dayak yedi!
Uçağın iniş takımı kırıldı 2 kişi ölümden döndü!
Uçağın iniş takımı kırıldı 2 kişi ölümden döndü!
Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!
Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!
Muş’ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi
Muş'ta baharın habercisi çiriş otu, doğadan tezgahlara indi
Kaza yapıp tren yoluna düşen tır nedeniyle seferler 3 saat aksadı
Kaza yapıp tren yoluna düşen tır nedeniyle seferler 3 saat aksadı
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu!
Daha Fazla Video Göster