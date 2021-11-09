Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem ne anlama geliyor?

Konya'nın meram ilçesinde dün akşam saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı evler yıkılırken, birçok yapıda ise hasar oluştu. Peki, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan ve konuğu Prof. Dr. Fetullah Arık canlı yayında aktardı.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, dün akşam Konya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Meram ilçesi Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Fetullah Arık, can kaybının yaşanmamasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonra da depremleri böyle hafif atlatabiliriz. Çünkü Konya bölgesinde afet sel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık dün akşam. Daha önce 2009 yılında Konya ana fayı üzerinde 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem yaşamıştık. Dün akşam yaşadığımız deprem 5.1 ve bu depremin etkisinin daha fazla olacağını değerlendiriyorduk. Hemen arkamızdaki bina dışında bölgede gezintimizi yapıyoruz. Çok büyük bir hasar görmedik çok şükür. Can kaybının olmaması sevindirici. Ancak Konya ana fayının daha batısında bir fay burası. Sultandağı-Akşehir fay sisteminin güney ucunda görünüyor. Buradaki fay sistemi Sefaköy'den başlayarak yaklaşık Akpınar'a, Küçükmuhsine'ye kadar uzanan 10-15 kilometre uzunluğunda bir fay olduğunu değerlendiriyoruz. Saha gözlemlerimiz henüz bitmedi. Bittikten sonra daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabileceğiz. Ancak normal bir fay olduğunu, bu fay boyunca Konya'ya doğru bir eğimin olduğunu ve bu harekete bağlı olarak da ana şoktan sonra artçı sarsıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Gece saat 02:48'de meydana gelmiş olan sarsıntı da en büyük artçı sarsıntı olarak bizim kayıtlarımızda. Bölgede deprem geçmişten beri yaşanan olay, ülkemizin her yerinde olduğu gibi. Ancak burada çok büyük depremler olmuyordu. Bu bizim için de olan dışı bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Bu bölgedeki fayların diri fay olarak işaretlendiğini de söyleyebiliriz" dedi.