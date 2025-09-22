Konya’da 4 büyüklüğünde deprem anı kamerada

22 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.09.2025 10:07
Güncelleme:22.09.2025 10:07
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
