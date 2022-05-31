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Konya Beyşehir’de şaşkına çeviren manzara!

AA
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Giriş: 31.05.2022 16:47
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor. Yaşam sürdükleri Beyşehir Gölü'nden akıntıyla Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen çok sayıda su yılanı mahsur kaldı. Tekrar göle dönmek için akıntıya karşı yüzen yılanların mücadelesi ilginç görüntüler sergiliyor.
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