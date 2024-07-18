Konutta ortak kredi dönemi başladı

Ortak Konut Kredisi, en az iki, en fazla beş kişi tarafından kullanılabilen bir kredi türü. Bu model, birden fazla kişinin gelir beyanlarını birleştirerek yüksek tutarlı kredileri daha kolay bir şekilde geri ödeyebilmesini sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN