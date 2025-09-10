10 Eylül 2025, Çarşamba

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 18:14
Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
