25 Haziran 2023, Pazar
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Konser için Rusya’ya gitmişti! Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi
Rusya'nın paralı askerler grubu Wagner'in Putin yönetimine başkaldırması dünyayı ayağa kaldırdı. Moskova ve 2 bölgede 'terörle mücadele operasyonu' rejimi ilan edildi. Dün akşam saatlerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanırken Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Petek Dinçöz hayranlarını korkuttu. Wagner krizi sonrası haber alınamayan Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi. İşte detaylar...