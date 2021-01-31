Konargöçerlik kültürünün temsilcileri! Yörüklerin zorlu yaşamı

Onlar konargöçerlik kültürünün süre gelen temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri. Konya'dan yola çıkan göçerler yaklaşık bir ay süren göç sonunda yolculuklarını tamamladı. Kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçirecek olan göçerler daha sonra yeni bir yolculuğa başlayacak. A Haber ekibinden Mehmet Miras göçerlerin bu yolculuğuna ortak oldu.

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Onlar konargöçerlik kültürünün süre gelen temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri. Konya'dan yola çıkan göçerler yaklaşık bir ay süren göç sonunda yolculuklarını tamamladı. Kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçirecek olan göçerler daha sonra yeni bir yolculuğa başlayacak. A Haber ekibinden Mehmet Miras göçerlerin bu yolculuğuna ortak oldu.