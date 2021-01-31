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Konargöçerlik kültürünün temsilcileri! Yörüklerin zorlu yaşamı

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 13:29
Güncelleme:31.01.2021 14:24
Onlar konargöçerlik kültürünün süre gelen temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri. Konya'dan yola çıkan göçerler yaklaşık bir ay süren göç sonunda yolculuklarını tamamladı. Kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçirecek olan göçerler daha sonra yeni bir yolculuğa başlayacak. A Haber ekibinden Mehmet Miras göçerlerin bu yolculuğuna ortak oldu. Onlar konargöçerlik kültürünün süre gelen temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri. Konya'dan yola çıkan göçerler yaklaşık bir ay süren göç sonunda yolculuklarını tamamladı. Kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçirecek olan göçerler daha sonra yeni bir yolculuğa başlayacak. A Haber ekibinden Mehmet Miras göçerlerin bu yolculuğuna ortak oldu.
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Konargöçerlik kültürünün temsilcileri
Konargöçerlik kültürünün temsilcileri
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