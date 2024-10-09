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Kokarca böceği istilası!

Kokarca böceği istilası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 20:53
Kahverengi kokarca böceği. Tarlalar bahçeler özellikle de fındıklıklar için büyük tehlike çünkü istila ettiği yerleri kurutan bir böcek türü zira uçabildiği için de her an her yerde karşımıza çıkabiliyor. Sakarya'daki bir köy halkı da bu böceğe savaş açmış durumda çünkü ne bahçelerinde fındık kaldı ne de ağaçlarında meyve.
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Kokarca böceği istilası!
Kokarca böceği istilası!
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