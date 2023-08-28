Kocasu Deresi'nde korkutan balık ölümleri! Yetkililer numune alarak inceleme başlattı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinden geçen ve Çınarcık Barajı'nı besleyen Kocasu Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti. Yetkililer su ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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