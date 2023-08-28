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Kocasu Deresi'nde korkutan balık ölümleri! Yetkililer numune alarak inceleme başlattı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 13:50
Bursa'nın Orhaneli ilçesinden geçen ve Çınarcık Barajı'nı besleyen Kocasu Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti. Yetkililer su ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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