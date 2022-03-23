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Kocaeli’nde TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi

İHA
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Giriş: 23.03.2022 12:56
Güncelleme:23.03.2022 13:09
Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde üç kamyonun çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Halil K. hakimiyetindeki 26 ACE 944 plakalı kamyon tünele girdikten sonra bilinmeyen bir nedenle durdu.

3 KAMYON ARKA ARKAYA ÇARPTI

İbrahim Ç. kontrolündeki 45 YE 651 plakalı kamyon ise duramayarak 26 ACE 944 plakalı kamyona arkadan vurdu. İbrahim Ç.'nin hemen arkasında seyir halinde olan Kerim D. yönetimindeki 54 DT 068 plakalı kamyonda kazaya karıştı. 3 kamyonun arka arkaya çarpıştığı kazada, İbrahim Ç. araç içinde sıkıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan İbrahim Ç., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İbrahim Ç., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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