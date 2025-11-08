08 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de parfüm fabrikasındaki patlamanın sebebi ne?
Giriş: 08.11.2025 11:23
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. A Haber canlı yayınına katılan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek, patlamanın olası nedenlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
