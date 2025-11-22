22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli’de kantinden tavuk yiyen 14 öğrenci hastanelik oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.11.2025 16:07
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde yer alan özel bir lisenin kantinden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
