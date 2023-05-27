28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de kan donduran olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı!

Kocaeli'de kan donduran olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2023 23:57
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift tedaviye alındı.
Kocaeli’de kan donduran olay! Eşine ve kendine sıktı
Kocaeli'de kan donduran olay! Eşine ve kendine sıktı
Beyoğlu’nda kan donduran cinayette yeni görüntüler!
Beyoğlu'nda kan donduran cinayette yeni görüntüler!
Cenaze programı belli oldu
Cenaze programı belli oldu
Bahar yağmurları o ile yaradı
Bahar yağmurları o ile yaradı
Şarkıcı Asya Alizade sınır dışı edildi
Şarkıcı Asya Alizade sınır dışı edildi
Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü
Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü
2 metre boyu var! İşte Kocabaş
2 metre boyu var! İşte Kocabaş
TOGG’a davul zurnalı karşılama!
TOGG'a davul zurnalı karşılama!
Yüzlerce kiloluk hayvanı telef etti
Yüzlerce kiloluk hayvanı telef etti
Hırsız karga! Gençlerin cipsini çaldı
Hırsız karga! Gençlerin cipsini çaldı
Selde dehşet anları kamerada!
Selde dehşet anları kamerada!
Engin Ardıç hayatını kaybetti
Engin Ardıç hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster