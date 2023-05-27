28 Mayıs 2023, Pazar
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Kocaeli'de kan donduran olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift tedaviye alındı.