10 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde suç örgütü tarafından gerçekleştirilen el bombalı saldırı sonrası 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi ise yakalanamadı. Saldırıda park halindeki 5 araç ve bir evin camları hasar gördü. Olayın örgüt bağlantısı KOM ekiplerinin detaylı çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Soruşturma, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor.