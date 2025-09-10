Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde suç örgütü tarafından gerçekleştirilen el bombalı saldırı sonrası 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi ise yakalanamadı. Saldırıda park halindeki 5 araç ve bir evin camları hasar gördü. Olayın örgüt bağlantısı KOM ekiplerinin detaylı çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Soruşturma, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor.

