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Kocaeli'de dalda asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dalda asılı kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnönü Caddesi'ndeki çınarın dalında asılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Dallardan dolayı sepetli araçla kuşun bulunduğu yere ulaşamayan ekipler, ağaç kesme makinesiyle dalları keserek kargayı kurtardı.
Karganın veterinerdeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.