05 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada
Alınan bilgiye göre, olay saat 17.45’de Ankara’nın Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro’sunun bahçesinde gerçekleşti. 4 kız önce aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızlar bir birlerinin sacını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kızlar daha sonra vatandaşların araya girmesi ile ayrılarak ayrı yönlerde gittiler.