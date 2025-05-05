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Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada

Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 22:29
Alınan bilgiye göre, olay saat 17.45’de Ankara’nın Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro’sunun bahçesinde gerçekleşti. 4 kız önce aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızlar bir birlerinin sacını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kızlar daha sonra vatandaşların araya girmesi ile ayrılarak ayrı yönlerde gittiler.
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Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada
Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada
Kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada
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