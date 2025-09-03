Kızlara laf attı, 3 kişi tarafından bıçaklandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre kaldırımdan geçen genç kızlara rahatsızlık veren 51 yaşındaki alkollü şahıs, olayı gören 3 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı şahıs 300 metre ileride yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18) ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bıçaklama olayını kabul etmediklerini öne sürdü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN