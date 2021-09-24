Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü

Kasımpaşa’da bir parkta kızının kınasını yapan şahıs, evinin altındaki lokalın işletmecileriyle aralarında çıkan gürültü kavgasında silahla vurularak öldürüldü. Taş ve şişelerle basılan lokalin savaş alanına döndüğü olayda, ölen adamın yakını bir kadın da yaralandı. Polise teslim olan saldırgan ve mekanda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Serdar Yılmaz, kızını bir süre önce nişanlandırdı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına, evinin yakınında bulunan bir parkta kına eğlencesi düzenledi. Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürdü. O esnada adamın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A. gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz'ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı. Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A. tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.