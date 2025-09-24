24 Eylül 2025, Çarşamba

Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 20:33
Nevşehir’de Kızılırmak nehrinde kadın cesedi bulundu. Olay akşam saatlerinde Avanos İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kızılırmak kenarında yürüyen vatandaş ırmak içinde bir ceset gördü. Durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de köprü üzerinden inceleme yaptı.
