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Kızılırmak Kuş Cenneti’nde 365 kuş türü yaşıyor

Kızılırmak Kuş Cenneti’nde 365 kuş türü yaşıyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 16:33
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Kızılırmak Kuş Cenneti’nde 365 kuş türü yaşıyor
Kızılırmak Kuş Cenneti’nde 365 kuş türü yaşıyor
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