Kızılırmak Kuş Cenneti’nde 365 kuş türü yaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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