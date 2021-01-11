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Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu! İstanbul trafiği nasıl? Nerelerde yoğunluk var?
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik haritasında saat 07.36 itibarıyla yoğunluk yüzde 45 oldu.