30 milyon dolarlık soygunun yeni detayları! Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını kim sildi?

İstanbul Bakırköy’de lüks bir sitenin otoparkında iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolarlık dev soygun Türkiye’nin gündemine oturdu. Paranın izi Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a kadar uzanırken, polis 11 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Öte yandan MASAK, yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar liralık kirli paranın finans sistemine girmesini engelleyerek suç örgütlerine ağır darbe vurdu. Üniversite öğrencilerine yönelik “kiralık IBAN” tuzağına da dikkat çekildi.