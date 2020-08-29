Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Satın alırken nelere dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. Veliler de okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelere giderken çocukların sürekli olarak temas ettiği bu ürünlere dikkat edilmeli. Çocukların sağlığı için bu ürünleri alırken nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Murat Sekban bu konudaki gelişmeleri dermatoloji uzmanı doktor Şerife Arslan ile konuştu. Doktor Şerife Arslan, “Kırtasiyelerden ürün alırken mutlaka çok dikkat edilmeli.” dedi. İşte tüm detaylar…