Kırsalı kalkındıracak projelere hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalı kalkındıracak projelere bir milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Ayrıntıları Erzurum'dan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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