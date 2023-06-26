26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırsalı kalkındıracak projelere hibe

Kırsalı kalkındıracak projelere hibe

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 15:00
Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalı kalkındıracak projelere bir milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Ayrıntıları Erzurum'dan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırsalı kalkındıracak projelere hibe
Kırsalı kalkındıracak projelere hibe
LGS tercih kılavuzu...
LGS tercih kılavuzu...
Susa Katliamının yıl dönümü!
"Susa Katliamı"nın yıl dönümü!
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar?
İstanbul’da plaj ücretleri ne kadar?
Depremzedeye 338 geçici iş yeri
Depremzedeye 338 geçici iş yeri
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Karasu’da şoke eden manzara
Karasu'da şoke eden manzara
Korkutan deprem! Hakkari’de de hissedildi
Korkutan deprem! Hakkari'de de hissedildi
Canlı yayınında sert tepki
Canlı yayınında sert tepki
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Daha Fazla Video Göster