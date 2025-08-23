23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale’de anız yangını

Kırıkkale'de anız yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 16:05
Kırıkkale’nin Çullu Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yeni dikilen çok sayıda çam fidanını yok etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve MKE ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş bir alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangının çıktığı alan ise dronla havadan görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırıkkale’de anız yangını
Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Yıldırım Belediyesi gençlik yatırımlarıyla örnek oluyor
Yıldırım Belediyesi gençlik yatırımlarıyla örnek oluyor
Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm
Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm
Ordu’da cip patpata çarptı: 2 yaralı
Ordu'da cip patpata çarptı: 2 yaralı
Boşa akan suyu belediye seyredince halk değerlendirdi
Boşa akan suyu belediye seyredince halk değerlendirdi
Kaskı sayesinde ölümden döndü
Kaskı sayesinde ölümden döndü
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı
Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş!
İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş!
Kırıkkale’de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Gıda ürünlerine karekod uygulaması
Gıda ürünlerine karekod uygulaması
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Daha Fazla Video Göster