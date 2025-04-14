14 Nisan 2025, Pazartesi
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Kırıkkale'de 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.