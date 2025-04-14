14 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kırıkkale'de 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Kırıkkale’de 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kırıkkale'de 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2025 14:38
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırıkkale’de 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Heyelan anı kamerada! Ölümden döndü
Heyelan anı kamerada! Ölümden döndü
Başakşehir’de 4 katlı binada yangın
Başakşehir’de 4 katlı binada yangın
Üniversite öğrencisi Sevda kurtarılamadı
Üniversite öğrencisi Sevda kurtarılamadı
Tarsus’tun meşhur lezzeti
Tarsus'tun meşhur lezzeti
Nisanda kar safarisi
Nisanda kar safarisi
Tavuk döner dükkanında yangın paniği
Tavuk döner dükkanında yangın paniği
Motosikletin otomobil ile tıra çarptığı kaza kamerada
Motosikletin otomobil ile tıra çarptığı kaza kamerada
Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor
Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor
Ahlat’ta kartpostallık görüntüler oluştu
Ahlat’ta kartpostallık görüntüler oluştu
Tarım ürünlerini zirai don vurdu!
Tarım ürünlerini zirai don vurdu!
Ayasofya’da tarihi restorasyon
Ayasofya'da tarihi restorasyon
Kayseri’de bıçaklı kavga
Kayseri'de bıçaklı kavga
Daha Fazla Video Göster