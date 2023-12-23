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Kırgızistan Bayrağı değişti! Dalga şeklinde olan güneş ışınları yeni karar ile düzleştirilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 12:27
Güncelleme:23.12.2023 12:27
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülke bayrağının değişmesine yönelik kanunu imzaladı. Buna göre Kırgızistan Bayrağındaki dalgalı güneş ışınları artık düzleştirilecek. İşte haberin detayları...
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