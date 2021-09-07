07 Eylül 2021, Salı
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Kiralık ev bulmak neden zorlaştı? İstanbul'da 100 bin kişi kiralık ev arıyor
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı. Olanlar da cep yakıyor. Öyle ki kimi ilçelerde yüzde 300'e yaklaşan kira artışları, yeni ev arayanları kara kara düşündürürken, bazı mülk sahipleri ise var olan durumu fırsata çeviriyor. Peki, kiralar neden bu kadar arttı? Tüm girişimci emlak müşavirler başkanı hakan akdoğan konuğumuz oldu. Bu konuya ilişkin ayrıntıları kendisiyle konuştuk.