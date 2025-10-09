09 Ekim 2025, Perşembe

Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı

Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı

Giriş: 09.10.2025 12:37
Kırıkkale’de polis ve jandarma ekipleri, kiralık dairede kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Operasyonda 60 kök kenevir ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli de gözaltına alındı.
