Kiralık dairede ’hasar’ kime ait? Depozitoda önemli detay!

İstanbul'da bir ev sahibi, kiracısı daireyi boşaltınca evi kontrol etmek istedi. Kapıdan içeri girmesiyle gördükleri karşısında şaştı kaldı. Prizlerden, musluklara dolap kulplarına kadar her şey sökülmüştü. Kiracısını mahkemeye verdi. Ama bu yaşananlar aynı zamanda önemli bir meseleyi de gündeme getirdi. Bu gibi durumlarda masraflar kime ait? Bu konu kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bakın o kriterler neler?

