30 Haziran 2022, Perşembe
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Kim Milyoner tarihine geçen yarışmacı! 'Şebnem Ferah’ı bilemedi
SON DAKİKA: Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran 2022 tarihli programında yine çok konuşulacak anlar yaşandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda, yarışmacıların ecel terleri döktüğü Milyoner'in yeni bölümünde Ahmet Malal isimli yarışmacı günde damgasını vurdu. İlk soruda seyirci jokerini kullanan yarışmacı, sesli "Dinlediğiniz “Çakıl Taşları” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusuna verdiği yanıtla adeta izleyenleri şoke etti. İşte yarışmacının elendiği o soru ve stüdyonun buz kestiği o anlar…