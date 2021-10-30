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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi ters köşe yapan tarih sorusu | Magna Carta’yı kim imzaladı

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Giriş: 30.10.2021 13:45
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi Sevilen yarışma programına Yeşilçam hakkında sorulan soru damga vurdu. 30.000 değerindeki soruya yarışmacı verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada olay oldu.
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