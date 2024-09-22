22 Eylül 2024, Pazar
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Kilolarca margarinle poğaça yapımı tepki çekti
Sosyal medyada sağlığı tehdit eden yeni bir görüntü tartışma konusu oldu. Trans yağlardan biri olan margarin poğaça yapımında kullanıldı. Görüntünün şaşırtan noktasıysa miktarıydı. Yani 12 kilo margarin içermesi. Bakın o görüntülere poğaça sevenlerin ve uzmanların yorumları ne oldu...