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“Kilo almışsın" deyip geçmeyin! Kilolusun sözü zorbalık mı?

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 15:48
Hayatları kilo alıp verme döngüsü içinde geçmiş bir çok kişi var. Bazen bu durum günlük hayatta şaka konusu olabiliyor. Bunu söylerken karşı tarafın ne hissedeceğini, çok basit gibi görünen bu cümleden nasıl etkileneceğini düşünülmüyor. Peki bu durum nasıl hangi olumsuz etkilere yol açıyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Psikolog Emrah Polat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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